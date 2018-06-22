За Києвом дівчина розбилася на смерть, випавши з вікна багатоповерхівки
19:01, 22 червня 2018Інциденти
28 0
Розглядається версія про самогубство.
У Вишневому дівчина випала з вікна багатоповерхівки / фото dtp.kiev.ua
У місті Вишневе під Києвом в одному з новыж житлових комплексів дівчина випала з вікна.
Як повідомляють в групі dtp.kiev.ua дівчина померла на місці. Розглядається версія про самогубство.
"Смертертельна НП під Києвом м. Вишневе. У ЖК "Піонерський Квартал", дівчина випала з вікна. Є підозра на самогубство", - йдеться в повідомленні.
По прибуттю на місце події медики швидкої допомоги лише констатували смерть. Зараз на місці працюють представники патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Причини події встановлюються.
Як повідомляв УНІАН, 19 червня у Львові 75-річний чоловік загинув, випавши з вікна на сьомому поверсі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter