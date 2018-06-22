За Києвом дівчина розбилася на смерть, випавши з вікна багатоповерхівки

Розглядається версія про самогубство.

У місті Вишневе під Києвом в одному з новыж житлових комплексів дівчина випала з вікна.

Як повідомляють в групі dtp.kiev.ua дівчина померла на місці. Розглядається версія про самогубство.

"Смертертельна НП під Києвом м. Вишневе. У ЖК "Піонерський Квартал", дівчина випала з вікна. Є підозра на самогубство", - йдеться в повідомленні.

По прибуттю на місце події медики швидкої допомоги лише констатували смерть. Зараз на місці працюють представники патрульної поліції та слідчо-оперативна група. Причини події встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня у Львові 75-річний чоловік загинув, випавши з вікна на сьомому поверсі.