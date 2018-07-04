У Львові вбило током молодого хлопця, який вибрався на дах потягу

Крім того, минулої доби на залізничних коліях Львівщини загинув ще один чоловік, і один був травмований.

На залізничній станції «Сихів» у Львові ввечері 3 липня від ураження струмом на даху вантажного вагона загинув 24-річний чоловік.

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Як повідомили у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, близько 21:40 на залізничній станції «Сихів» у Львові (вул. Зелена, 385), на даху нерухомого вантажного залізничного вагону, який стояв на колії №3, був смертельно уражений струмом 24-річний львів’янин.

Правоохоронці встановлюють, з якою метою чоловік перебував пізно увечері на даху вантажного вагону.

За інформацією департаменту цивільного захисту Львівської ОДА, на Львівщині минулої доби і сьогодні, 4 червня, на залізниці ще один чоловік загинув і один був травмований.

Як зазначається у повідомленні, 3 липня, о 08:55, на перегоні «Комарно – Коропуж», електропоїзд «Львів – Сянки» смертельно травмував 76-річного жителя міста Дрогобич. Затримка руху поїзду склала 28 хв.

4 липня, о 01:05, на залізничній станції «Підзамче» у Львові (вул. Огіркова, 2), електровозом було травмовано чоловіка. Постраждалого у важкому стані госпіталізовано в лікарню швидкої допомоги Львова. Особу і вік потерпілого встановлюють.

За даними прес-центру Львівської залізниці, з початку року через власну необережність та нехтування правилами безпеки, на території Львівської магістралі травмувалося 45 осіб, 31 із них – смертельно.

Раніше у Києві підліток-"зацепер" отримав важкі опіки через вибух на даху електрички.