На Житомирщині розкрито жорстоке вбивство жінки, яке шокувало все місто - ЗМІ (відео)

Убивця був один, його вже затримали співробітники Житомирського обласного управління Національної поліції.

У Бердичеві було виявлено труп місцевої жительки 1981 року народження з численними ножовими пораненнями.

Це жорстоке вбивство породило багато чуток і домислів. Одні говорили про двох неповнолітніх, інші стверджували, що вбивство скоїла жінка. Треті обговорювали версію, в якій жінку зарізав хлопець її доньки за те, що вбита не дозволяла їм зустрічатися, передає місцеве видання Berdichev.biz.

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З достовірних джерел ЗМІ вдалося дізнатися, що жодна з цих версій недієздатна. Вбивця був один, він вже затриманий співробітниками Житомирського обласного управління Національної поліції. Наразі обирається запобіжний захід. Зібрана серйозна доказова база причетності до скоєного злочину.

Крім того, за інформацією журналістів, поки не встановлено, чи був він знайомий з жінкою, але до звичного кола її спілкування точно не входив.

Як повідомляв УНІАН, у Бердичеві недалеко від власного будинку знайшли вбитою 37-річну Валерію. Рани колото-різані. Зазначалося, що це було не пограбування, бо прикраси, телефон і ключі від квартири залишилися у жінки.