У відомого музиканта на Atlas Weekend прямо з гримерки вкрали сумку

Втративши сумку з цінними речами, учасник групи "Хамерман Знищує Віруси" дізнався, що гримерки - "територія, що не охороняється".

На фестивалі Atlas Weekend, що пройшов у Києві, стався неприємний інцидент. У учасника групи "Хамерман Знищує Віруси" Володимира Пахолюка прямо з гримерки вкрали сумку з цінними речами.

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Про це він написав у Facebook. 3 липня після виступу Пахолюк виявив, що з гримерки вкрадена "сумка в якій окрім ноутбука, телефону і паспорта було багато дорогих речей, наприклад, годинник і обручка".

"Куратор арт-сцени Andrew Sharan, посилаючись на зайнятість, попросив повернутися до питання компенсації після закінчення фестивалю. Я звичайно погодився. Андрій пообіцяв, що фестиваль пред'явить претензії до охорони, після чого перестав брати слухавку", - розповів музикант.

"Потім прес-служба Atlas Weekend видала мені телефон Андрія Лімпа, який повідомив, що це була територія, що не охороняється, що ми ж повинні були самі все бачити. На питання, чому мене не попередили про те, що гримерки не охороняються, Лімп відповів, що під час фестивалів так буває - забігалися і забули попередити", - написав Пахолюк.

"За чвертьвікову кар'єру я вперше стикаюся з гримерками, що не охороняються", - зазначив Пахолюк. Він закликав громадськість та учасників музичного ринку підключитися до дискусії.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер Івано-Франківська доручив освятити палац Потоцьких після виступу там групи «Хамерман Знищує Віруси».