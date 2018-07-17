На Тернопільщині горе-мати жорстоко побила 2-річного сина через плач: хлопчик у реанімації

Жінка побила дворічного сина кулаками. Тоді ніхто навіть не подумав викликати лікарів, поки через кілька днів хлопчик не знепритомнів.

На Тернопільщині горе-матір жорстоко побила 2-річного сина через плач. Дитину у важкому стані з зовнішньою гідроцефалією і синцями по всьому тілу бригада швидкої допомоги доставила в реанімаційне відділення обласної дитячої лікарні.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції області.

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В медичний заклад з дитиною приїхав батько, мати в той час давала свідчення в Чортківському відділі поліції. Жінка розповіла, що кілька днів тому побила сина за те, що той плакав. За її словами, вдарила хлопчика двічі рукою, дитина впала на підлогу. Однак батько трохи по-іншому розповідає про події того дня. Каже, коли повернувся додому, то в будинку був крик. Дружина, тримаючи на руках молодшого дитини, всього в сім'ї п'ятеро дітей, били кулаками дворічного сина. Тоді ніхто навіть не подумав викликати лікарів, поки через кілька днів хлопчик не втратив свідомості.

В даний час поліцейські встановлюють обставини отримання тілесних ушкоджень дворічним хлопчиком. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 166 КК україни - злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки.

Як повідомляв УНІАН, на Сумщині батько до смерті побив 4-річну дочку за те, що вона відмовлялася вечеряти.