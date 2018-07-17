Трощили меблі і закидали хол "рошенівськими" тортами: в будівлю НАБУ увірвалися протестувальники (фото)

Один з протестувальників повідомив, що це була акція проти керівника НАБУ Артема Ситника. Мітингувальники продовжують знаходитися зовні будівлі.

Група невідомих увірвалася в хол будівлі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Про це "РБК-Україна" повідомила керівник управління зовнішніх комунікацій НАБУ Дар'я Манжура.

"Група так званих протестувальників, яка вранці тут (біля будівлі НАБУ, - ред.) перебувала, прорвалася всередину, пройшла через турнікет, тобто, по суті вони порушили периметр незаконно. Всередині вони поламали меблі, накидали сміття, залишали торти Roshen і все це відбувалося за мовчазної згоди поліції, яка була присутня, але вона їм не заважала цього робити, і вже потім, коли вони опинилися всередині і тут почали трощити меблі, за ними прийшли поліцейські й звідси забрали. На даний момент їх всередині немає", - повідомила вона.

Читайте такожЯк у Києві антикорупціонера Шабуніна облили зеленкою та закидали тортами (фоторепортаж)

При цьому, як зазначила Манжура, протестувальники продовжують знаходитися зовні будівлі.

"Поліція спостерігає... У нас двері заблоковані. Стоїть охорона. Поки ми не бачили, що затримали когось", - додала вона.

Один з протестувальників, Іван Грабар в Facebook написав, що це була акція проти керівника НАБУ Артема Ситника.

Раніше журналісти повідомляли, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник відвідував будинок, в якому живе президент України Петро Порошенко в Козині навесні цього року. Зустріч відбулася пізно ввечері 26 квітня.

Сам Ситник підтвердив, що навідувався до Порошенка, однак точної дати не пам'ятає. За його словами, мова йшла про впровадження Антикорупційного суду.