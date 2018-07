Український актор популярного серіалу потрапив у страшну ДТП

Мій партнер по серіалу «догори дриґом», який грав Мар'яна, потрапив у жахливу ДТП. Олесь Федорченко потребує термінової допомоги!!!! Потрібна кров та гроші! https://www.facebook.com/na3ar/posts/ 5168755424620785 Марія Шумейко Григоріівна

A post shared by Лілія Ребрик (@liliia.rebrik) on Jul 18, 2018 at 12:57am PDT