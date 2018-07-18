Український актор популярного серіалу потрапив у страшну ДТП

В результаті зіткнення актор Олесь Федорченко отримав важку політравму і травматичну ампутацію ноги.

Український актор Олесь Федорченко, який зіграв у популярному серіалі "Догори ногами" потрапив у страшну аварію.

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Про це у своєму Instagram повідомила колега по серіалу - акторка Лілія Ребрик. "Олесь Федорченко потребує термінової допомоги! Потрібна кров і гроші", - написала вона.

Як сказано на сторінці "Мотодопомоги" в Facebook, ДТП сталося ще 15 липня на трасі Львів-Мукачево, поблизу села Тухолька.

Водій мотоцикла не впорався з керуванням на плямі розлитого масла і зіткнувся із зустрічним автобусом.

"В результаті зіткнення отримав важку політравму і травматичну ампутацію ноги. Нещодавно його перевели у 8 лікарню у Львові для проведення важкої операції. Для цього потрібно 9л крові, а за станом на сьогодні є тільки 3л", - сказано в повідомленні.

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