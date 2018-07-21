Поліція затримала власника маршрутки, пасажири якої загинули у ДТП на Житомирщині

За фактом ДТП відкрито два кримінальних провадження: за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) та ст. 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України.

Поліцейські затримали власника маршрутки, яка зіткнулася з вантажівкою на Житомирщині, внаслідок чого загинуло 10 людей. Як повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області, у ході огляду місця аварії, опитування свідків та проведення експекртиз було встановлено низку порушень вимог щодо технічного стану маршрутного автобусу. Читайте також"Дівчина ще метрів 10 переверталася по асфальту": очевидець розповів жахливі подробиці ДТП на Житомирщині "Відтак у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу затримано власника транспортного засобу, 41-річного жителя Рівненської області. Тривають подальші слідчо-розушкові заходи", - йдеться у повідомленні поліції. Також зазначається, що за фактом ДТП відкрито два кримінальних провадження: за ч.3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) та ст. 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) Кримінального кодексу України. Як повідомляв УНІАН, 20 липня, близько 10.40 на автодорозі Київ – Чоп біля с. Глибочиці Житомирського району внаслідок зіткнення маршрутки сполученням «Київ – Рівне» та вантажівки загинули 10 людей, ще 9 госпіталізовані.

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