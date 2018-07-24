З колонії на Житомирщині втекли двоє небезпечних злочинців (фото)

10:45, 24 липня 2018
Інциденти
3528 0
З колонії в Бердичеві втекли в'язні / фото УНІАН

Про це повідомляє "Бердичів BIZ" й публікує світлину одного із розшукуваних утікачів. Зазначається, що засуджені -  1968 та 1987 років народження.

Правоохоронці просять усіх, кому відоме місцеперебування вказаних осіб, повідомити про це.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 липня в Одесі троє ув'язнених втекли з Південної виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області (№ 51), проломивши стіну овочесховища. Пізніше їх усіх затримали.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #колонія#Житомирщина#втеча