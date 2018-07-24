З колонії на Житомирщині втекли двоє небезпечних злочинців (фото)

Утікачі з колонії Бердичева - 1968 та 1987 років народження.

З ДУ "Бердичівський виправний центр (№ 108)" втекли двоє засуджених.

Про це повідомляє "Бердичів BIZ" й публікує світлину одного із розшукуваних утікачів. Зазначається, що засуджені - 1968 та 1987 років народження.

Правоохоронці просять усіх, кому відоме місцеперебування вказаних осіб, повідомити про це.

Як повідомляв УНІАН, вранці 17 липня в Одесі троє ув'язнених втекли з Південної виправної колонії управління Державної пенітенціарної служби України в Одеській області (№ 51), проломивши стіну овочесховища. Пізніше їх усіх затримали.