У Києві відбулася смертельна ДТП: два авто вилетіли на тротуар, збиваючи пішоходів (фото)

За попередніми даними, одна людина загинула, ще четверо постраждали.

У Києві біля м. "Дорогожичі" в результаті ДТП дві машини вилетіли на тротуар, в результаті чого як мінімум одна людина загинула, ще четверо – постраждали.

Про це повідомив кореспондент телеканалу "112 Україна".

"Зіткнулися дві машини, вилетіли на тротуар і збила трьох пішоходів. Один з них, за попередніми даними, загинув. Стан потерпілих важкий. Про це нашому телеканалу повідомили очевидці. На місці працюють кілька бригад швидкої та поліція. Хто винен в аварії, встановлюють, опитують свідків, шукають відео з реєстраторів", - розповів він.

Пізніше стало відомо, що в ДТП постраждали 4 людини.

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Як повідомив водій Nissan (зелена машина), на зелений сигнал світлофора він рухався з боку вулиці Мельникова, коли з боку вул. Теліги на нього вилетів Renault і зачепив його.

"Обидві машини дуже понівечені. Renault зніс світлофор на пішохідному переході і зачепив чоловіка похилого віку, який від отриманих травм загинув. Госпіталізували водія та двох пасажирок Renault", - розповів кореспондент з місця події.

За його даними, правоохоронці поки не дають коментарів.

Як повідомляється на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook, в результаті ДТП один пішохід загинув і троє постраждали.

"Смертельне масштабне ДТП в Києві на Дорогожичах: у зіткненні двох автомобілів збиті 4 пішохода, один, на жаль, загинув. На місці працює патрульна поліція і кілька бригад швидкої. Ті, хто вижив, - у важкому стані, їх готують до госпіталізації", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, під Одесою: зіткнулися мікроавтобус і вантажівка, двоє загиблих.