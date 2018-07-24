"Вагон підскочив на рейках": з потягом, що прямував до Бердянська, відбулася серйозна НП: багато постраждалих (фото)

13:09, 24 липня 2018
Інциденти
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Одна дитина госпіталізована з опіками / "Районка"

Сьогодні близько 11 години дня локомотив зіткнувся з пасажирським потягом 227 Київ - Бердянськ. НП сталася на залізничній станції Пологи під час зупинки пасажирського поїзда і заміни локомотива.

Про це повідомляє місцеве видання "Районка".

На місце виїхали "швидкі" / "Районка"

За попередньою версією, машиніст перевищив швидкість, внаслідок чого сталося зіткнення. За словами очевидців, перший вагон просто "підскочив на рейках!".

Деякі пасажири обпеклися гарячими напоями / "Районка"

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На місце події прибуло три карети швидкої та поліція. Після огляду пасажирів зафіксовано 22 постраждалих, більшість з них обійшлися легким переляком і завищеним тиском, госпіталізовано одна дитина з опіками.

Поїзд рушив далі, відповідно до свого розкладу, на місці деталі з'ясовують відповідні органи. Офіційний коментар нададуть пізніше.

Як повідомляв УНІАН, у Києві відбулося смертельне ДТП: два авто вилетіло на тротуар, збиваючи пішоходів.

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Теги: #потяг#бердянськ