"Вагон підскочив на рейках": з потягом, що прямував до Бердянська, відбулася серйозна НП: багато постраждалих (фото)

Постраждали 22 пасажири, більшість з них обійшлася легким переляком і завищеним тиском.

Сьогодні близько 11 години дня локомотив зіткнувся з пасажирським потягом 227 Київ - Бердянськ. НП сталася на залізничній станції Пологи під час зупинки пасажирського поїзда і заміни локомотива.

Про це повідомляє місцеве видання "Районка".

За попередньою версією, машиніст перевищив швидкість, внаслідок чого сталося зіткнення. За словами очевидців, перший вагон просто "підскочив на рейках!".

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На місце події прибуло три карети швидкої та поліція. Після огляду пасажирів зафіксовано 22 постраждалих, більшість з них обійшлися легким переляком і завищеним тиском, госпіталізовано одна дитина з опіками.

Поїзд рушив далі, відповідно до свого розкладу, на місці деталі з'ясовують відповідні органи. Офіційний коментар нададуть пізніше.

Як повідомляв УНІАН, у Києві відбулося смертельне ДТП: два авто вилетіло на тротуар, збиваючи пішоходів.