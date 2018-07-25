Загибла під колесами Hummer у Києві дівчинка приїхала в гості до родичів з Москви - ЗМІ

Внаслідок численних переломів внаслідок ДТП дитина померла.

Дівчинці, яку на смерть збив джип Hummer на столичному бульварі Лесі Українки, було 10 років.

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Вона разом з мамою і братом приїхала в гості до родичів з Москви, пишуть "Факти", посилаючись на власні джерела.

За інформацією ЗМІ, під час аварії поруч з дівчинкою були мати і брат, але вони не постраждали.

Як повідомлялося, в Києві на бульварі Лесі Українки водій позашляховика на пішохідному переході збив на смерть дитину і намагався втекти. Дівчинка разом з мамою переходила дорогу на зелений сигнал світлофора, тоді як Hummer вилетів на червоний. Водій протягнув дівчинку 50 метрів, в результаті численних переломів дитина померла.

Одразу після аварії водій намагався втекти. Поліція затримала його через кілька сотень метрів. Ним виявився колишній боксер, а нині - директор, власник фірми Fit & Sweet Кирило Островський, 1995 року народження.