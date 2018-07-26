У ресторані в центрі Києва сталася стрілянина

12:35, 26 липня 2018
Інциденти
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У центрі Києва в ресторані "Катюша" сталася стрілянина / фото Роман Барабаш / Інформатор

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За попередньою інформацією, невідомий чоловік стріляв з пістолета Макарова. Він кинув його на веранді ресторану «Катюша» і зник, повідомляє "Інформатор".

За словами поліції, чоловіків було кілька (попередньо 3-6), і всі вони втекли після інциденту.

Відвідувачі ресторану розповіли, що самого стрілка не роздивилися, однак чули постріли. Керівництво і працівники закладу відмовилися від коментарів. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

На місці працює поліція і слідчо-оперативна група. Сам заклад огородили стрічкою і закрили для відвідувачів, так як там ведуться слідчі дії. На даний момент йде пошук злочинців. За наявною інформацією, чоловіки спортивної статури у спортивному одязі.

Як повідомляв УНІАН, 17 липня в Києві біля Ботанічного саду сталася стрілянина, постраждали чотири людини.

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Теги: #Київ#стрілянина