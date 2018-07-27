Три легковика, мікроавтобус та вантажівка: у Вінниці сталася масштабна смертельна ДТП (фото)

Внаслідок ДТП постраждало троє осіб, один з них помер у реанімації.

Близько 9.00 на вулиці Лебединського у Вінниці зіткнулись три легковика, мікроавтобус та вантажівка.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області, у результаті аварії троє травмованих, один з яких у важкому стані, каретами швидкої допомоги були доставлені у міську лікарню. Під час надання медичної допомоги - 30-річний водій BMW помер у реанімації.

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"Попередньо встановлено, що 30-річний вінничанин, керуючи автомобіля BMW, виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з Mitsubishi, Opel Vivaro, Citroen Berlingo та вантажівкою MAN. У результаті аварії каретами швидкої допомоги до лікарні доставлені водій BMW, водій та пасажир мікроавтобуса Opel Vivaro", - йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що у 49-річного водія Opel Vivaro медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, перелом ребер та тупу травму живота. У його пасажира – 31-річного сина – травму голови, забій грудної клітини та хребта.

Наразі поліція встановлює усі обставини ДТП, відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 20 липня на автодорозі Київ-Чоп біля с. Глибочиці на Житомирщині внаслідок зіткнення маршрутки та вантажівки загинули 10 осіб, ще 9 були госпіталізовані.