У Києві під час хресної ходи затримали членів "Братерства" (відео)
14:59, 27 липня 2018Інциденти
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Поліція спрацювала на випередження.
Попередньо, затриманих двоє / Скріншот
На шляху проходження хресної ходи поліція затримала членів організації "Братерство" Дмитра Корчинського.
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П'ятеро чоловіків йшли у голові колони – поліція вже на цьому етапі оточила цю групу, передає ТСН.
Біля Кабінету міністрів молодики видерлись на парапет, де частину з них затримали. Попередньо, затриманих двоє. До провокацій група вдатись не встигла.
Нагадаємо, о 13:00 на Володимирській горці відбувся молебень вірян УПЦ МП, після якого хресний хід вирушив вулицями Києва до Києво-Печерської Лаври.
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