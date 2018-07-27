У Києві під час хресної ходи затримали членів "Братерства" (відео)

Поліція спрацювала на випередження.

На шляху проходження хресної ходи поліція затримала членів організації "Братерство" Дмитра Корчинського.

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П'ятеро чоловіків йшли у голові колони – поліція вже на цьому етапі оточила цю групу, передає ТСН.

Біля Кабінету міністрів молодики видерлись на парапет, де частину з них затримали. Попередньо, затриманих двоє. До провокацій група вдатись не встигла.

Нагадаємо, о 13:00 на Володимирській горці відбувся молебень вірян УПЦ МП, після якого хресний хід вирушив вулицями Києва до Києво-Печерської Лаври.