Масштабна пожежа у харківському виші: поліція розпочала розслідування

Винним загрожує штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів або виправні роботи на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

У Харкові поліція веде розслідування за фактом пожежі у навчальному корпусі Української інженерно-педагогічної академії.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області.

«Вчора, 2 серпня, відомості про події були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки). Слідство триває. Винним загрожує штраф від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років», - зазначили в поліції.

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Як повідомляв УНІАН, вчора, 2 серпня, о 15:07 до чергової частини Головного управління ДСНС України у Харківській області надійшло повідомлення про пожежу у двоповерховій будівлі навчального корпусу №4 Української інженерно-педагогічної академії на вулиці Університетська, 12 (одна з найстаріших будівель Харкова, колишній губернаторський будинок, пізніше – перша будівля Каразінського університету).

Вогнем було охоплено дерев’яні конструкції перекриття, даху та горища, що переобладнані під навчальні класи. Крім того, вогонь порожнинами внутрішніх конструкцій розповсюджувався на приміщення другого поверху. Загальна площа пожежі складала близько 1300 кв.м. Керівник гасіння пожежі оголосив підвищений номер складності. Було прийнято рішення про залучення додаткових сил та засобів ДСНС.

2 серпня о 18:00 пожежу було локалізовано, а сьогодні о 7:05 повністю ліквідовано. Причину виникнення пожежі та суму збитків зараз встановлюють.