На Київщині лікарі просять допомогти опізнати дівчину з татуюванням, яка потрапила у ДТП

У дівчини 14-20 років не було з собою документів.

Васильківська центральна районна лікарня закликала допомогти опізнати жертву ДТП. "30.07.2018р. о 2:40 до приймального відділення Васильківської ЦРЛ поступила дівчина, що постраждала внаслідок ДТП на трасі Київ-Одеса в районі с. Митниця", - повідомляється на сторінці лікарні у Facebook.

"При дівчині не було жодних документів, а також телефону. На вигляд їй 14-20 років, волосся кучеряве русявого кольору. З особливих прикмет: татуювання на лівому передпліччі. Дівчина знаходиться без свідомості у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії", - пише лікарня.

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"Просимо всіх, хто має якусь інформацію щодо особи постраждалої, звертатися до Васильківської ЦРЛ за тел. 2-11-14 (приймальна), 2-47-52 (приймальне відділення), 2-47-60 (реанімація). Також просимо максимально поширити дане повідомлення для якнайшвидшого встановлення особи постраждалої та повідомлення родичів", - говориться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві вночі зіткнулися 4 авто.