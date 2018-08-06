Поліція відкрила справу через напад на будинок відомої журналістки

Відомо, що з місця події зловмисники зникли на автомобілі Мazda.

Поліція Київської області відкрила справу за фактом нападу на квартиру батьків журналістки «Надзвичайних новин» Вікторії Сеник.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

«За фактом незаконного проникнення в будинок, де разом з батьками мешкає ведуча однієї з програм на кримінальну тематику, поліція Київщини відкрила кримінальне провадження», - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці кваліфікували подію за ст. 162 Кримінального кодексу України - порушення недоторканості житла. Вже опитано свідків. Проводяться заходи із встановлення осіб, причетних до скоєння злочину.

Відомо, що з місця події зловмисники зникли на автомобілі Мazda.

Сьогодні раніше телеведучий Костянтин Стогній повідомив про напад на своїй сторінці у Facebook.

«Скоєно напад на будинок, в якому проживає журналістка «Надзвичайних новин» і телеведуча Вікторія Сеник, разом з батьками. Люди в камуфляжній формі, перелізли через паркан і почали вибивати двері у будинку», - написав Стогній.

«Мама Вікторії та сусіди зчинили шум, викликали поліцію. Це налякало нападників. Наряд поліції, який прибув на місце виклику, не зміг затримати зловмисників, які зникли на автомобілі. Одного з нападників, нібито, впізнали. За попередніми даними – перебуває в розшуку - представник чеченської кримінального угруповання», - зазначив журналіст.

За його словами, це вже не перший напад на житло ведучої «Надзвичайних новин».

«Вікторія переїхала до батьків після того, як в квартиру, яку вона винаймала біля метро «Політехнічний інститут», вдерлися через вікно невідомі. Тоді спрацювала сигналізація. Тоді теж прибулі на місце виклику правоохоронці не змогли нікого затримати», - зазначив Стогній.