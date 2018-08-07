Під Києвом тренер з тхеквондо побив жінку за вимогу не смітити

Спортсмен та його брат били жінку, поки вона не втратила свідомість.

В Петропавлівській Борщагівці під Києвом двоє молодиків побили літню жінку за зауваження з вимогою не смітити. В одному з нападників свідки впізнали тренера підлітків з тхеквондо.

Читайте такожНа Дніпропетровщині у барі побили ветерана АТО

Як повідомляють «Вартові Еспресо», інцидент стався вдень 6 серпня. Відзначається, що жінка зробила молодим людям зауваження з приводу пляшки, яку викинули не у сміттєвий контейнер.

Молоді люди наносили жінці удари в обличчя, після чого потерпіла втратила свідомість.

У нападниках свідки упізнали двох братів. Стверджується, що один з них – спортсмен, тренер підлітків з тхеквондо Юрій Сандуляк.

Нагадаємо, що в Одесі підлітки по-звірячому побили дівчинку. "Нелюди" знущалися над дівчинкою, били її і, згодом, пограбували. Пізніше в мережі з'явилося жахливе відео інциденту.