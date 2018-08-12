У Києві пограбували магазин-ломбард: загинув охоронець (фото)
У Києві троє невідомих пограбували магазин-ломбард і застрелили охоронця.
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Про це йдеться в повідомленні прес-служби столичної поліції.
Так, за словами свідків, троє чоловіків у масках забігли у приміщення, кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси і зникли на темно-синьому Peugeot в напрямку станції метро "Нивки".
В результаті нападу охоронець, в якого стріляли, від отриманих травм помер.
Повідомляється, що правоохоронці ввели спеціальний оперативний план для розшуку і затримання зловмисників.
Повідомлення про напад на вулиці Щербакова надійшло о 20:00. На місці працюють патрульні поліцейські, кінологи, криміналістична лабораторія та слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції.