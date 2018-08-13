Наїзд авто на натовп в Києві: стала відома причина аварії

Внаслідок ДТП було госпіталізовано 5 осіб, в тому числі одна дитина.

На Троєщині зіткнулися «Волга» і «дев'ятка», від удару «Волга» вилетіла на тротуар у натовп людей - за інформацією очевидців, водій Lada не надав перевагу у русі «Волзі» під час того, як світлофор було вимкнено.

Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, аварія сталася близько 12:00, на перехресті вулиць Лісківська та Бальзака. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди на столичній Троєщині постраждали 5 людей.

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«За інформацією очевидців, причиною ДТП стало те, що водій Lada не надав перевагу у русі «Волзі» під час того, як світлофор було вимкнено. Водії кажуть, що світлофори були вимкнуті на всій вулиці», - йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП було госпіталізовано 5 осіб, в тому числі одна дитина.

Як повідомляв УНІАН, раніше на сторінці dtp.kiev.ua у Facebook з’явилася інформація про те, що на Троєщині зіткнулися «Волга» і «дев'ятка». Від удару «Волга» вилетіла на тротуар у натовп людей, є постраждалі.