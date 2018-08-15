У Нікополі поліцейські "зайшли у гості" до банди наркоторговців "Біле братство"

11:17, 15 серпня 2018
Інциденти
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Поліція зробила &quot;прибирання&quot; у Нікополі / Фото facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

У Нікополі Дніпропетровської області 14 серпня поліція провела обшуки у справі злочинної організації "Біле братство". Члени банди виготовляли наркотики та збували їх по всій Україні.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін. 

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Він зазначив, що ватажка банди на прізвисько "Яцик" ще на початку серпня арештували в Житомирі за організацію замовного вбивства. "Улюбленні слова "Яцика" при будь-якому затриманні: "Малюйте будь-яку цифру, яка вам подобається, і все буде". Але не спрацювало", - відзначив Аброськін.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Києві затримали патрульного поліцейського, причетного до збуту наркотиків.

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Теги: #поліція#Дніпропетровщина#наркотики#злочинне угруповання