У Києві на Троєщині сталася стрілянина: поранені дві людини, поліція ввела план "Перехоплення"

За інформацією ЗМІ, стрілянина сталася на Троєщині, а правоохоронці розшукують 4 автомобілі, на яких зникли зловмисники.

У Києві вранці в середу, 15 серпня, сталася стрілянина, через що поліція ввела у місті план "Перехоплення". В результаті дві людини отримали вогнепальні поранення.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"У чергову частину надійшло повідомлення зі служби 103 про госпіталізацію з місця бійки зі стріляниною двох чоловіків: в одного - дотичне поранення в ліве стегно, в іншого – в ногу та живіт", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, біля одного зі столичних ринків сталася бійка, яка згодом переросла в стрілянину з невстановленої зброї.

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Правоохоронці прибули на місце події, де виявили трьох чоловіків зі слідами побоїв. Щоб встановити обставини бійки, поліцейські проводять огляд, спілкуються з очевидцями і встановлюють наявність камер відеоспостереження.

За словами очевидців, зловмисники зникли з місця події на білому мікроавтобусі Mercedes і двох сріблястих автомобілях BMW і Toyota на іноземній реєстрації.

У Києві введено план "Перехоплення", на розшук транспортних засобів орієнтовані всі поліцейські наряди.

Зазначимо, що київський портал "Інформатор" повідомив, що стрілянина сталася на Троєщині, а правоохоронці розшукують 4 автомобілі, на яких зникли зловмисники: BMW седан, купе BMW і Toyota Highlander, всі автомобілі сірого кольору і на литовській реєстрації. Крім того, розшукується автомобіль Mercedes-Benz Sprinter білого кольору, номерний знак АІ 2554 НС".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Києві авто збило людей на пішохідному переході, а потім паралізувала рух трамваїв.