Стрілянина біля Харківської міськради: поранення отримали четверо осіб

09:02, 20 серпня 2018
Інциденти
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Зловмисник стріляв із пістолета Макарова / фото hk.npu.gov.ua

Про це повідомляє ТСН з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначається, що поранень зазнали троє охоронців самої міськради та один поліцейський. Також повідомляється, що зловмисник стріляв із пістолета Макарова.

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Від отриманих поранень поліцейський помер під час надання медичної допомоги. Стало відомо його ім’я – загиблим виявився заступник командира роти Управління патрульної поліції у Харківській області, старший лейтенант поліції 29-річний Дмитро Кирієнко. 

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 20 серпня біля Харківськоїміськради невідомий вчинив стрілянину. На місце події одразу прибула поліція, яка застрелила нападника. Зловмисник встиг поранити чотирьох осіб, зокрема поліцейського, який від отриманих поранень загинув. 

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Теги: #поранені#стрілянина#Харків