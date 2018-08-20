Під Кам`янським вантажівка влетіла в автобус, є постраждалі

За словами водія автобуса, водій вантажівки зізнався, що заснув за кермом.

На Полтавському шосе, недалеко від Кам'янського, Дніпропетровська область, вантажівка MAN в'їхала у пасажирський автобус. За попередньою інформацією, в інциденті постраждали близько 7 осіб.

Читайте такожДТП з поліцейським авто в Сумах: кількість постраждалих зросла до семи

Як повідомляє «Інформатор», автобус з пасажирами прямував з населеного пункту Зоря до Дніпра, коли ззаду в нього врізалася фура.

Постраждалих госпіталізували, несумісних з життям травм у них немає. В деяких діагностовано переломи та забої, одна дівчина отримала відкритий перелом. Були й ті, хто відмовився від госпіталізації.

За словами водія автобуса, водій вантажівки зізнався, що заснув за кермом.

Напередодні стало відомо, що під Києвом на Новоірпінській трасі сталась смертельна ДТП. Загинуло 4 людини, ще троє перебувають в реанімації.