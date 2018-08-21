"Вирішив замінити голову": у Лук’янівському СІЗО чоловік убив свого співкамерника – джерело

Інцидент стався у палаті санчастини установи, в якій утримують людей з ознаками психічних розладів.

У Київському (Лук’янівському) слідчому ізоляторі чоловік вбив свого співкамерника, пояснивши свій вчинок тим, що хотів замінити йому голову.

Про це у коментарі УНІАН повідомило джерело в Державній кримінально-виконавчій службі України.

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«Інцидент стався в палаті (санчастини), де утримуються люди з ознаками психічних розладів. Одна особа завдала удару іншій елементом віконної рами по голові», - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, пізніше чоловік пояснив свої дії тим, що побачив на голові свого сусіда кров і «вирішив замінити йому голову».

Подія зареєстрована в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, триває слідство.

Як повідомляв УНІАН, 9 серпня в Лук'янівському СІЗО група в'язнів, екс-бійці розформованої роти «Торнадо», вчинили опір при спробі правоохоронців провести обшуки в камері. Ув'язнені мали при собі холодну зброю, погрожували правоохоронцям фізичною розправою і вбивством, кидали саморобні вибухові пристрої. В результаті старший лейтенант внутрішньої служби зазнав травм.