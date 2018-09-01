В Одесі пограбували популярну українську групу, викрадено всі музичні інструменти

Зловмисники пограбували на стоянці мікроавтобус, на якому група гастролює, викравши з нього всі інструменти та обладнання.

В Одесі невідомі пограбували українську групу «СКАЙ», яка приїхала до міста на гастролі, викравши всі музичні інструменти.

Про це у Facebook повідомив музикант рок-групи Олександр Друкер.

За його даними, 31 серпня в Одесі, в районі 13-ї станції Великого Фонтану, на стоянці було пограбовано мікроавтобус, на якому група гастролює.

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Були викрадені музичні інструменти та обладнання. Зокрема, ламповий підсилювач, бас-гітари, синтезатори, акустична гітара і багато чого іншого.

Пограбування було скоєно орієнтовно з 13.00 до 17.00.

Як повідомила у Facebook піарник групи Ірина Аракелян, з автобуса викрадено абсолютно всі інструменти, в тому числі дві ексклюзивні гітари музикантів.

Аракелян зазначає, що тому, хто поверне інструменти цілими і неушкодженими, буде видано винагороду в розмірі 2 тис. дол.