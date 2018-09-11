В Одесі відпустили з СІЗО чоловіка, який побив у центрі міста сімох жінок, в тому числі вагітну

Поліція затримала зловмисника 11 серпня.

Сьогодні Апеляційний суд Одеської області відпустив із СІЗО Рамзіка Карапетяна, який у серпні в центрі міста побив сімох жінок, у числі яких вагітна.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, надійшла апеляційна скарга захисника підозрюваного на постанову Приморського районного суду Одеси, якою громадянина Карапетяна за скоєний злочин було взято під варту без визначення розміру застави як альтернативи запобіжного заходу.

Чоловік підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 296 КК України (хуліганство).

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Відзначається, що Карапетян, вийшовши з одного з нічних клубів Одеси і перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, безпідставно побив не менше семи незнайомих йому жінок, яких зустрів на вулицях міста. Зазначені хуліганські дії громадянина Карапетяна були припинені спільними зусиллями перехожих, які і викликали поліцію.

«В апеляційній скарзі було порушене питання про зміну запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту. За результатами апеляційного перегляду суд частково задовольнив скаргу захисника, і, скасувавши постанову Приморського райсуду, застосував до підозрюваного цілодобовий домашній арешт», - йдеться в повідомленні.

Зловмисник зобов'язаний прибувати за кожним викликом до слідчого і до суду, повідомляти про зміну місця проживання, здати на зберігання слідству паспорт для виїзду за кордон або інші документи, що дають право на в'їзд (виїзд) в Україну.

Домашній арешт визначено до 16 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня в центрі Одеси зловмисник побив сімох жінок, в тому числі вагітну. За словами однієї з потерпілих Оксани Садиченко, напад на неї скоєно на перетині вулиць Рішельєвської та Малої Арнаутської. Зокрема, молодик вдарив її в область сонячного сплетіння.

Іншу потерпілу він вдарив ліктем в обличчя, вона впала і вдарилася об бордюр, у третьої було зламано ніс. Ще одна жінка отримала удар в обличчя, а вагітна жінка - удар ліктем у живіт.

Затримали зловмисника кілька чоловіків (супутники деяких потерпілих і випадкові очевидці), які передали його прибулому за викликом наряду поліції.

Нападник - Размік Карапетян, 1993 року народження.