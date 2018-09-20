Популярна українська телеведуча серйозно травмувалася на зйомках шоу (відео)
08:49, 20 вересня 2018Інциденти
4269 0
Через високу швидкість каруселі ведуча раптово зісковзнула зі свого місця і впала на підлогу.
Ведуча пошкодила спину / фото УНІАН
Українська телеведуча Ольга Фреймут під час зйомок свого шоу "Оля" отримала серйозні травми.
Читайте також"Оце лапи": Ані Лорак у дивному взутті розкритикували в Instagram
Відеозапис інциденту дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На відео показано, як Ольгу Фреймут і гостю випуску, співачку TAYANNA розкручують на каруселі. Через високу швидкість каруселі ведуча раптово зісковзнула зі свого місця і впала на підлогу.
"Сьогодні на зйомках шоу сильно пошкодила спину. TAYANNA, прости, що змусила тебе похвилюватися", - прокоментувала відео Фреймут.
Як повідомляв УНІАН, раніше шанувальники переплутали Ольгу Фреймут із легендарною моделлю.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter