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Популярна українська телеведуча серйозно травмувалася на зйомках шоу (відео)

08:49, 20 вересня 2018
Інциденти
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Ведуча пошкодила спину / фото УНІАН

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Відеозапис інциденту дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На відео показано, як Ольгу Фреймут і гостю випуску, співачку TAYANNA розкручують на каруселі. Через високу швидкість каруселі ведуча раптово зісковзнула зі свого місця і впала на підлогу.  

"Сьогодні на зйомках шоу сильно пошкодила спину. TAYANNA, прости, що змусила тебе похвилюватися", - прокоментувала відео Фреймут.

Як повідомляв УНІАН, раніше шанувальники переплутали Ольгу Фреймут із легендарною моделлю.

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Теги: #Ольга Фреймут