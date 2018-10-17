Знущання і запис відео для соцмереж: справу одеських школярок, які побили свою однолітку, передали до суду

Справу школярок, які в серпні на камеру жорстоко побили свою однолітку, передано на розгляд до суду.

Про це повідомив радник начальника ГУ НП в Одеській області Руслан Форостяк в Facebook.

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За його словами, стосовно двох підозрюваних у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст 296 КК України, обвинувальний акт підписано і направлено до суду для розгляду.

Крім того, прокуратура звернулася з клопотанням до суду про обрання примусових заходів виховного характеру відносно двох ще не повнолітніх учасниць подій. Як зазначив Форстяк в коментарях, "виховні заходи примусового характеру" - це "реально сувора річ" і максимальне покарання можливе в такій ситуації.

Нагадаємо, в Одесі група підлітків жорстоко побила свою однолітку. Неповнолітні дівчата били свою жертву, знімали це на відео, а знущання виклали в соцмережі. Особи всіх учасниць побиття встановили, серед них лише одній виповнилося 16 років. За словами психолога, дитині знадобиться рік на реабілітацію. Тоді повідомлялося, що кримінальної відповідальності за побиття школярки діти не понесуть, тому що вони неповнолітні. З ними провели бесіду, а батькам загрожував штраф у 51 гривню.