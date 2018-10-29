Учасниць музичного гурту з РФ не пустили до України

Громадянок РФ Марію Зайцеву і Марію Шейх затримали в неділю вранці під час прикордонного контролю у поїзді "Москва-Кривий Ріг".

Двох учасниць російської музичної групи "#2Маши" не пустили на територію України. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

Читайте такожТі, що співають для Росії: журналісти розповіли про життя українських артистів-заробітчан (відео)

Громадянок РФ Марію Зайцеву і Марію Шейх затримали в неділю вранці під час прикордонного контролю у поїзді "Москва-Кривий Ріг". Вони прямували до Харкова, де у них був запланований ввечері виступ в одному з нічних клубів.

Прикордонники оголосили "Двом Машам" про те, що їм заборонений в'їзд в Україну впродовж наступних трьох років. Таке покарання їм належить за неодноразове відвідування окупованого Росією Криму. Дівчата повернулися в Росію на попутному потязі. Пізніше в своєму Instagram вони пояснили, що сталося.

"Вчора о 4 ранку ми приїхали на поїзді до Харкова. Після прибуття нас одразу ж повели в пункт пропуску "Харків пасажирський", де нас затримали й допитували. Провели ми там 6 годин. Підсумок - заборона на в'їзд в Україну впродовж 3 років. Причиною заборони стала зйомка музичного відео, яке ми зняли 2 роки тому в Криму", - написали "Дві Маші".

Співачки стверджують, що у Криму жодного разу поки не виступали, а "ось в Одесі місяць тому успішно дали свій перший в Україні концерт і жодних проблем на пропускному пункті не виникло".