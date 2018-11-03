"Дала йому соску і прикрила рот рукою": в Одеській області мати вбила власного сина (відео)

Жінку підозрюють у вбивстві власної дитини.

В Одеській області за підозрою у вбивстві затримали матір 4-місячного немовляти. Слідчі вважають, що вона задушила сина соскою, тому що той постійно плакав.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, кілька днів тому мешканка Подільського зателефонувала медикам і повідомила, що її син помер уві сні. Лікарі розповіли про це поліції. Експерт спочатку не знайшов на тілі дитини ознак насильницької смерті, але згодом розтин показав, що немовля померло в результаті механічної асфіксії.

Тільки після цього на допиті його мати розповіла, що дитина весь вечір плакала і жінка вирішила заспокоїти малюка так. "Дала йому соску і прикрила соску і рот рукою. Він заспокоївся. Я так руку потримала хвилини три-чотири, прибрала – він заспокоївся. Вранці годині о п'ятій я прокинулася і виявила, що ознак життя немає", - розповіла мати хлопчика.