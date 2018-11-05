"Сашо, ти фашист": прокремлівський пропагандист Філліпс хотів влаштувати бійку з українським послом

У своєму дописі посол засудив діяльність Філіпса, заявивши, що він "живиться на війні".

Прокремлівський пропагандист Грем Філіпс намагався спровокувати на бійку посла України в Австрії Александра Щербу.

Про це український дипломат Щерба написав на своїй сторінці у Facebook. За його словами, конфлікт стався біля будівлі посольства України у Відні.

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"Ну що, щойно істота на ім’я Грем Філіпс побувала під посольством. Стояла знімала себе на камеру під парканом. Не бачила, як я підійшов. Нещасне таке, з незастібнутими, пардон, штанами. Аж підскочило від переляку – не чекало геть", - йдеться у повідомленні.

"Ну, а потім почалося: "Сашо, ти фашист. Саша ти г-дон". Пару разів мене штовхало в груди. Професійно штовхало, хотіло на бійку спровокувати. Але сказати, що я від нього сховався, воно вже не скаже. Пробачте ті, хто радив не маратися. Воно справді гидке створіння. Але… Зрозумійте мене: хоча б хтось, хоча б раз мав вийти до нього і сказати, що воно собою являє. А являє воно собою маленьку істоту, яка живиться на ненависті, злобі і війні", - додав посол.

Раніше проросійський провокатор і пропагандист, британець Грем Філіпс поглумився над могилою лідера ОУН Степана Бандери на цвинтарі Вальдфрідгоф у Мюнхені.