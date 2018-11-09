У Києві відомому співаку розбили авто (фото)

Невідомі вибили скло в машині артиста Арсена Мірзояна.

Український співак Арсен Мірзоян поскаржився на злочинців, які пошкодили його автомобіль. Про це артист повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Невідомі вибили скло в машині артиста в п'ятницю, 9 листопада. Поки невідомо, чи було щось вкрадено з автомобіля. Мірзоян не надав деталей події.

"Доброго ранку!Сумувати ніколи", - написав співак.

Як повідомляв УНІАН, раніше пограбували учасницю шоу "Танці з зірками" Аніту Луценка, поки вона з сім'єю відпочивала в Домінікані.