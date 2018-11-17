У інкасаторів в Ірпіні вкрали майже 2 мільйона гривень
Під час сьогоднішнього пограбування інкасаторської машини в Ірпіні зловмисники вкрали 1,8 мільйона гривень.
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Про це повідомили у службі безпеки банку. Там розповіли, що зловмисники збили викраденим автомобілем водія інкасаторської машини і заблокували виїзд, погрожуючи застосуванням зброї.
"Водій інкасаторського автомобіля отримав тілесні ушкодження. За даними СБ банку, з інкасаторського авто викрадено 1,8 мільйона гривень в спеціальних касетах, призначених для завантаження банкоматів, що значно знижує шанси грабіжників втекти від відповідальності", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Ірпіні двоє невідомих викрали з інкасаторського авто чотири банкоматних касети з грошима і втекли на чорному джипі. Поліція ввела план "Перехоплення".