У інкасаторів в Ірпіні вкрали майже 2 мільйона гривень

Зловмисники збили викраденим автомобілем водія інкасаторської машини і заблокували виїзд, погрожуючи застосуванням зброї.

Під час сьогоднішнього пограбування інкасаторської машини в Ірпіні зловмисники вкрали 1,8 мільйона гривень.

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Про це повідомили у службі безпеки банку. Там розповіли, що зловмисники збили викраденим автомобілем водія інкасаторської машини і заблокували виїзд, погрожуючи застосуванням зброї.

"Водій інкасаторського автомобіля отримав тілесні ушкодження. За даними СБ банку, з інкасаторського авто викрадено 1,8 мільйона гривень в спеціальних касетах, призначених для завантаження банкоматів, що значно знижує шанси грабіжників втекти від відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в Ірпіні двоє невідомих викрали з інкасаторського авто чотири банкоматних касети з грошима і втекли на чорному джипі. Поліція ввела план "Перехоплення".