"Тут загинули люди": на Майдані спалахнули протести через появу фаст-фуду у Будинку профспілок (фото, відео)

Всіх раніше затриманих активістів звільнили.

У Києві в згорілому під час Революції Гідності в лютому 2014 року Будинку Профспілок почав роботу ресторан швидкого харчування мережі KFC, що викликало обурення громадян і протести біля закладу.

Як повідомляють користувачі соцмереж, на місці з’явилися представники поліції та Нацгвардії.

Після того, як активісти запалили піротехніку та розписали стіни біля ресторану, поліція почала затримувати протестувальників. Під час затримань застосовувався сльозогінний газ та засоби фізичного впливу.

Також правоохоронці перекривали вихід з метро.

Про конкретні підстави для затримання працівники поліції не повідомляли. До відділення поліції на вулиці Герцена, 9, куди привезли затриманих, прибули активісти, юристи. Також повідомлялося про прибуття на місце інциденту нардепа Ігоря Луценка.

Лідер націоналістичної організації С14 Євген Карась уточнив, що серед затриманих - активісти руху.

Оновлення: пізніше стало відомо, що усіх затриманих активістів звільнили. «Всі вільні! Дякуємо всім за підтримку», – написав координатор С14 Сергій Мазур на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши фото зі звільненими учасниками протесту.

Людей стає більше, мусора затримали хлопців з С14 pic.twitter.com/Qo4fhUIr06 — Петриченко (@Ptrchnk) 21 листопада 2018 р.

О вже народний депутат Луценко підтягнувся — Петриченко (@Ptrchnk) 21 листопада 2018 р.

Его забрызгали лицо адвокату — Петриченко (@Ptrchnk) 21 листопада 2018 р.