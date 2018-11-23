Вбивство 9-річної дівчинки на Одещині: дитину зґвалтували, а потім задушили

За деякими даними, затриманим є мешканець Молдови, який на батьківщині перебуває в розшуку.

В Одеській області затримано підозрюваного у зґвалтуванні і вбивстві малолітньої дівчинки.

Про це у Facebook повідомив перший заступник керівника Національної поліції України В'ячеслав Аброськін.

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«Отримали інформацію про виявлення трупа 10-річної дівчинки (за даними прес-служби Нацполіції, 9-річної) в покинутому будинку в Білгород-Дністровському районі Одеської області. При огляді встановлено, що попередньо дитину було зґвалтовано і задушено. По гарячих слідах «недолюдину», що скоїла цей злочин, вже затримано, але дитину не повернути...», - написав Аброськін.

За деякими даними, затриманим є мешканець Молдови, який на батьківщині перебуває в розшуку. Підозрюваний нібито працював (був різноробочим) на сім'ю загиблої дівчинки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в занедбаному будинку в одному із сіл Білгород-Дністровського району Одеської області виявлено убитою дівчинку, 2009 року народження.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в занедбаному будинку в одному з сіл Білгород-Дністровського району Одеської області було виявлено вбитої дівчинка2009 року народження.