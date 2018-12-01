На Харківщині потяг врізався у вантажівку, яка стояла на шляхах (фото)

В результаті аварії ніхто не травмувався.

Вантажівка і пасажирський потяги зіткнулися в Харківській області біля селища Малинівка.

Про це повідомляє "UA: Харків" в Facebook.

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Як повідомляється, зіткнення з пасажирським поїздом сполучення "Лисичанськ-Ужгород" відбулося в суботу, 1 грудня, близько 11 години ранку, ймовірно, через недотримання безпечної відстані водієм вантажівки.

Прес-офіцер поліції Харківської області Ольга Грабар заявила, в результаті аварії ніхто не травмувався.

"Коли сталося зіткнення, машина стояла на шляхах. Водія в ній на момент аварії не було. Вантажівка перевозила книги і журнали. Після аварії пасажирів на вулицю не випускали", - розповів один з пасажирів поїзда

Рух поїзда було відновлено близько 14:00. Зараз поїзд прямує в напрямку Харкова.