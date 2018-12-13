На Закарпатті жителі перекривають трасу через випуск з-під варти 14-річного підозрюваного у вбивстві (відео)

За відомостями прокуратури, підозрюваний у вбивстві ще не вийшов під заставу, він перебуває в Закарпатській установі виконання покарань.

У Закарпатській області жителі села Нижня Апша Тячівського району вже другу добу перекривають автомобільну дорогу державного значення «Мукачево-Рогатин-Львів» на знак протесту проти рішення суду, який пом’якшив запобіжний захід неповнолітньому, що підозрюється у вбивстві 15-річного юнака.

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Як повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області, акція з перекриття траси триває з вечора 12 грудня.

«Причиною протесту жителів Тячівщини стала ухвала судді про задоволення клопотання прокурора щодо продовження строку тримання під вартою обвинуваченого в умисному вбивстві до 16 лютого 2019 року. Але при цьому судом обрано йому альтернативний запобіжний захід – заставу», - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що протестувальники, яких наразі близько 70 осіб, не перекрили трасу повністю, а тільки частково. Вони пропускають екстрений транспорт – «швидкі», службу газу, поліцію та автівки з малими дітьми.

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У відомстві додали, що співробітники правоохоронних органів забезпечують охорону громадського порядку на місці перекриття автодороги. Аби уникнути незручностей, правоохоронці просять громадян планувати свої маршрути заздалегідь, враховуючи наявну обстановку.

За даними поліції, правопорушень не допущено, однак громадян попереджають і застерігають від вчинення ними кримінального правопорушення за ст. 279 Кримінального кодексу України – відповідальність за самовільне блокування автошляху.

Як уточнили в прес-службі прокуратури Закарпатської області, обвинувачений ще не вийшов під заставу, він перебуває в Закарпатській установі виконання покарань. Згідно санкції ч.1 ст.115 КК України, яка інкримінується підлітку, йому загрожує покарання від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня 14-річний житель селища Нижня Апша Закарпатської області, перебуваючи за місцем свого проживання, посварився зі своїм товаришем та наніс йому удари ножем у шию. Від отриманих травм 15-річний юнак помер на місці.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваного у вчиненні злочину було затримано.

5 квітня суд змінив юнаку запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт (без застосування електронних засобів контролю) та відпустив його додому, незважаючи на те, що згідно попередньої ухвали суду, підозрюваний мав утримуватись під вартою.

23 квітня Апеляційний суд скасував ухвалу Ужгородського міськрайонного суду та постановив власну, якою продовжив юнаку строк тримання під вартою.