На жаль, врятувати рибину, яка мала явні ознаки забою – ударів по голові, не вдалося.

На Одещині вкотре упіймали браконьєрів на злочині – цього разу вбили рідкісну червонокнижну рибу – білугу. Риба, яку забили зловмисники, у найближчий час мала нереститися.

Як повідомив начальник прес-служби Ізмаїльського прикордонного загону ДПСУ Ігор Перегняк, подія сталася на річці Дунай. За його словами, під час несення служби прикордонники у Старостамбульскому гирлі Дунаю, неподалік від міста Вилкове, зупинили для перевірки човен з двома особами.

"В результаті огляду плавзасобу охоронці кордону виявили в ньому білугу, яка занесена до Червоної книги. На жаль, врятувати рибину, яка мала явні ознаки забою – ударів по голові, не вдалося. Окрім самої білуги вагою майже 110 кг, рибина мала близько 14 кг чорної ікри", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники направили відповідне повідомлення до поліції. Білугу, браконьєрський човен та знаряддя лову вилучено.

За даними прес-служби регіонального главку Національної поліції, браконьєри – чоловіки 40-ка та 50-ти років. Довжина риби, яку вони вбили, - 2,5 метри. У чоловіків також вилучили ліскові сітки довжиною 300 метрів.

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду) Кримінального кодексу України. Призначено судово-екологічну експертизу, за якою буде встановлено точний розмір заподіяної державі шкоди.

Білуга - що треба знати про вид

Білуга - риба сімейства осетрових (Acipenseridae). Білугу вважають найбільшою прісноводною рибою. Ця риба постійно живе в морі, а на нерест заходить у річки.

Це довгоживуча риба, що досягає віку в 100 років. На відміну від тихоокеанських лососів, що гинуть після нересту, білуга, як і інші осетрові, може нереститись багато разів у житті.

Вид включений до Червоної книги як зникаючий, діє заборона на її вилов.

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