У Києві п'яний водій розбив шість авто (фото)

У ній постраждали одразу шість машин, передає dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Винуватець ДТП - водій Toyota, який перебував у нетверезому стані.

Про потерпілих внаслідок події не повідомляється.

Читайте такожДепутату, який спричинив ДТП зі стріляниною на Кільцевій дорозі, повідомлено про підозруЯк повідомляв УНІАН, 29 липня сталася ДТП за участю депутата Макарівської райради Київської області Матвія Євсєєнко. 27-річний депутат, перебуваючи у нетверезому стані за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, намагався сховатися від поліції, стріляв і виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з автомобілем "Волга". Дві людини, які перебували у «Волзі», отримали важкі травми і зараз перебувають у реанімації.