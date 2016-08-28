В Одеській області після вбивства восьмирічної дівчинки спалахнув ромський погром (відео)

Як повідомило УНІАН джерело в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, 27 серпня мешканець села Лощинівка виявив в одному з покинутих будинків тіло дівчинки 2007 року народження з ознаками насильницької смерті.

"Правоохоронці нарахували на тілі вбитої численні проникаючі ножові поранення, а також численні синці", - сказав інформатор. Він також уточнив, що дівчинка була з благополучної сім'ї.

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Мати і вітчим виявили відсутність дитини вночі, коли повернулися додому.

В Ізмаїльському відділі поліції відкрили кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.

У поліції повідомили, що в ході відпрацювання села правоохоронці та кінологи вийшли на слід ймовірного вбивці - раніше не судимого 20-річного жителя Лощинівки. Він затриманий і дає свідчення.

Як передає Думська, відразу після затримання підозрюваного в селі спалахнули масові заворушення. Натовп з трьох сотень людей почав громити будинки громади ромів, в якій жив затриманий. Інші члени громади завчасно покинули Лощинівку.

На неділю в селі заплановано народне віче, після якого можливі нові спалахи насильства.