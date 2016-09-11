У центрі Одеси стріляли в трамваї: є постраждала

В центрі Одеси в трамваї зловмисник відкрив стрілянину з пістолета, є постраждала.

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Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Національної поліції в області, сьогодні ввечері у трамваї маршруту №5, що слідував по Французькому бульвару, стався конфлікт між пасажирами.

«Під час з'ясування відносин один із учасників конфлікту дістав пістолет і почав стріляти в бік опонентів. В результаті постраждала жінка, яка не мала ніякого відношення до суперечки», - зазначили в главку.

У поліції додали, що наразі учасників конфлікту затримано. Зараз у Приморському відділі поліції той, хто стріляв, дає показання, проводяться слідчі дії. У відомстві також повідомили, що життя потерпілої поза небезпекою.

Через події було призупинено рух трамваїв.

Як уточнили в КП «Одесміськелектротранс», подія мала місце в центрі міста - на зупинці «Театр Музкомедії».

«Внаслідок хуліганських дій пасажирів у салоні трамвая маршруту №5 було призупинено рух трамваїв. Співробітники поліції на місці інциденту проводять слідчі дії», - йдеться в повідомленні.