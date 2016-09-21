У Москві захопили Культурний центр України: гендиректора не пускають на робоче місце

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, співробітники центру з числа громадян РФ не пропустили в будівлю директора та українських журналістів, мотивуючи це тим, що кадрові рішення в Києві для них не важливі.

Як пояснив представник омбудсмена України в Росії Володимир Шрейдлер, двері заблокували співробітники, які підтримують бойовиків на Донбасі.

«Це той самий сепар, який кричав, що не треба говорити українською мовою в Центрі, котрий вимагав від мене не показувати українські посвідчення у середині будівлі», - сказав Шрейдлер.

За його словами, про українську культуру тут давно не згадують – причина цих дій, власне, сама будівля центру, яка знаходиться у російській столиці на старому Арбаті. Площа 4 тис. квадратних метрів, чверть з них здається бізнесменам у суборенду.

«Ситуація проста - керівництво центру сидить тут більше 15 років. Сказати що просто корупціонери - вважайте, що я промовчав. Вся справа у цій будівлі в центрі Москви, і гроші йдуть за рахунок оренди, одна оренда йде по папері, інша оренда йде зверху, нового директора, нормального, якого направили з Києва, вони не сприймають, вони загрожують фізично. Вчора, поки він зі мною зустрічався, змінили йому замок у кабінеті, щоб він не міг увійти», - сказав Шрейдлер.

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У свою чергу генеральний директор Культурного центру України у Москві Володимир Іонов заявив, що громадяни РФ, які працювали у Центрі до його призначення, блокують його роботу.

За його словами, через те, що Центр за двосторонньою угодою працює за російським законодавством, він не може їх звільнити.

«Зараз вже зняли, але ще нещодавно у деяких працівників були у кабінетах червоні прапори та портрети деяких лідерів Російської Федерації. Кажуть, що це їх ідеологічне переконання», - сказав Іонов.

«Я думаю, що багато працівників, які тут працюють, вважають для себе цей Центр як приватну власність, вони, мабуть, забули, що це державна установа держави України. Я, як генеральний директор, призначений державою Україна, не можу потрапити у середину. Деякі працівники тут багато років працюють і вважають цей центр своєю вотчиною», - наголосив Іонов.

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Як повідомляв УНІАН, 10 серпня керівник товариства «Провісник» Тарас Дудко заявив про блокування російськими органами влади роботи Культурного центру України.

«Вже майже 5 місяців Росія заблокувала роботу Культурного центру. Російська влада не реєструє нового директора Центру, призначеного державою Україна на цю посаду. Співробітники другий місяць не отримують заробітну плату», - сказав Дудко.

«Українська діаспора переконана – це саботаж із боку російської влади, в той час як у Києві та Львові російські центри продовжують працювати», - наголосив він.

Дудко пояснив, що діяльність Центру здійснюється на основі міжурядової угоди України і РФ, підписаної у 1998 році. Згідно з цим документом, Центри реєструються як юридичні особи згідно із законодавством країни перебування.

Дудко повідомив, що Культурний центр багато років здійснював свою діяльність як некомерційна організація, однак влада РФ, посилаючись на зміни внутрішнього законодавства щодо таких організацій, відмовляється внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб зміни у відомості про нового директора.

На посаду директора Культурного центру в Москві 3 березня 2016 року Державним управлінням справами президента України призначений Володимир Іонов.

31 серпня Росія розблокувала роботу Культурного центру України в Москві, внісши до Єдиного державного реєстру юридичних осіб зміни у відомості про нового директора Центру Іонова.