У МВС озвучили нові подробиці вбивства директора Caparol під Києвом: має ознаки замовного

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Слов'янську Донецької області сказав голова МВС Арсен Аваков.

Він також наголосив, що убивство має ознаки замовного.

"Розслідування цього злочину взято на контроль. Там є серйозні підстави стверджувати, що це сплановане завчасно вбивство, де використовувалися кілька підставних автомобілів, де використовувалася рідкісна зброя "Браунінг". Перші дослідження показують, що це вбивство було пов'язано з професійною діяльністю цього директора, який мав конфлікт, що спостерігався в його родині вже декілька місяців", - сказав Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, 20 вересня в с. Крушинка Васильківського району Київської області невідомі вбили директора Caparol в Україні.

За даними поліції, потерпілий вигулював у полі біля одного з дачних кооперативів собаку, де на нього напали невідомі та вбили із застосуванням вогнепальної зброї.