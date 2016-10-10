Перевізнику 3 кілограмів кокаїну з ОАЕ під виглядом цукерок одеський суд дав 6,5 років тюрми

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, вона підтримувала державне обвинувачення у кримінальному провадженні, за результатами розгляду якого минулого тижня чоловіка було засуджено до 6 років і 6 місяців позбавлення волі.

Встановлено, що в лютому зловмисник перевіз через державний кордон майже 3 кілограми кокаїну, який планувалося збути в Україні.

Фігурант – 50-річний мешканець Одеси - виконував функції кур'єра. Розслідування було розпочато за фактом організації групою осіб контрабандного переміщення кокаїну з ОАЕ через аеропорти «Одеса» та «Бориспіль».

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Правоохоронці тоді затримали п'ятьох осіб, троє з яких здійснювали безпосередні перевезення наркотиків, а двоє - організовували їх незаконну діяльність. Затриманим у лютому було повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Щодо інших осіб триває судовий розгляд.

Правоохоронці з'ясували, що зазначені громадяни упродовж 2015-2016 років організували канал контрабандної поставки кокаїну. Наркотики реалізовувалися переважно в Приморському районі Одеси.

Загалом зазначена група підозрюється в контрабанді близько 10 кілограмів кокаїну. Вищеназваного одесита визнано винним за ч.3 ст.305 (контрабанда наркотиків в особливо великих розмірах) і ч.3 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів) КК України.