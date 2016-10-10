В центрі Одеси сталася бійка зі стріляниною між військовими та охоронцями кафе: є постраждалі

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, 9 жовтня близько 3.00 надійшов виклик про те, що біля кафе «Гранат», по вулиці Катерининській, 4, чути постріли.

Прибувши на місце події, патрульні з'ясували, що між нетверезими чоловіками та охоронцями вказаного розважального закладу виник конфлікт, під час якого невідомий застосував зброю.

«Трьох зловмисників затримали і доставили у відділ поліції, на місце було викликано «швидку допомогу», - зазначили в прес-службі.

Як повідомила в. о. заступника начальника відділу комунікацій Головного управління Національної поліції в області Анастасія Якубенко, конфлікт стався між трьома військовослужбовцями та охоронцями закладу.

За її словами, конфлікт, під час якого один з військовослужбовців застосував травматичний пістолет, стався через те, що військових не пустили в цей заклад.

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«Стався конфлікт, який переріс у бійку... Військовослужбовець вистрілив у бік охоронців, один з яких дістав поранення. Опоненти дістали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості», - додала Якубенко.

За її даними, охоронцю, який дістав поранення в ногу, в лікарні було надано допомогу, після чого він поїхав додому. Наразі у Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону України (Одеса) перебувають двоє військовослужбовців, в одного з яких - перелом фаланги пальця руки і забиття. У їхнього третього товариша, за словами Якубенко, – незначні тілесні ушкодження.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Матеріали провадження передано до військової прокуратури Південного регіону України.