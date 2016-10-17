Алкоголь, танці з жінками і бійка у піст: одного з ієрархів УАПЦ помітили в нічному клубі Тернополя (відео)

Як йдеться у сюжеті ТСН, Мстислав з настоятелем церкви Різдва Христового у Тернополі отцем Ігорем Семирозумом, скарбником цієї церкви протоєреєм Володимиром Герасимчуком та іподияконом Віталієм Окунським влаштували бійку.

Також Архієпископу закидають занадто розкуті танці з жінками у піст, які мали місце у даному барі.

У коментарі архієпископ Мстислав заперечив бійку і нічні розваги. Однак факт порушення громадського порядку підтвердили в поліції.

Також учора на сайті Тернопільської єпархії УАПЦ та сайті Фонду пам’яті Блаженнішого Митрополита Мефодія опублікували звернення від голови Фонду Наталії Шевчук до Предстоятеля УАПЦ Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Макарія з проханням не розглядати інцидент на завтрашньому соборі.

«Гріхопадіння однієї Овечки Божої завжди викликає сум для всієї Отари. Тому нам, вірянам УАПЦ, вельми прикро спостерігати за тим, як Високопреосвященніший архиєпископ Мстислав на очах у всієї України та за участю кліриків його Єпархії демонструє неприйнятну для архиєрея та ченця розкуту сексуальну поведінку та грубо порушує священні канони (27, 42 та 54 правила святих апостолів).

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Разом з тим, керуючись духом християнської любові, а також тим, що УАПЦ наразі не є канонічно визнаною Помісною Церквою світового православ’я, а, отже, формально не зобов’язана завжди та В усьому діяти у точній відповідності до канонічного права Православної Церкви.

Фонд пам’яті Блаженнішого Митрополита Мефодія закликає Предстоятеля УАПЦ Блаженнішого Митрополита Київського і всієї України Макарія та Архиєрейський Собор нашої Церкви утриматися від розгляду даного інциденту у церковному суді та не застосовувати стосовно архиєпископа Мстислава та його кліриків канонічних санкцій, що відповідають задокументованим на відео канонічним порушенням», – йдеться у зверненні.

Журналістам ТСН Макарій повідомив, що оцінку діям Мстислава мають дати у вівторок на соборі УАПЦ.