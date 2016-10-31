В Одесі на вулиці виявлено пакет з 2 кілограмами вибухівки

Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції Одеси, екіпаж патрульних отримав повідомлення про те, що на вулиці Боженка біля будинку №9 знайдено пакет з тротиловими шашками.

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Прибувши на місце, патрульні обгородили місце події, і повідомили про подію слідчий відділ Нацполіціх області, ДСНС і вибухотехніків. «Заявник від пояснень відмовився. На місці події вилучено тротил загальною вагою 2,2 кг», - повідомили в прес-службі.

На даний час проводяться слідчо-оперативні заходи.