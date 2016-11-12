У центрі Києва п'яний молодик кинув гранату у двір багатоповерхівки

У центрі Києва нетверезий молодик кинув у двір багатоповерхового будинку гранату Ф-1, внаслідок вибуху якої ніхто з людей не постраждав.

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Як повідомили УНІАН у Відділі комунікації ГУНП у м.Києві, сьогодні близько 3.00 на вулиці Велика Житомирська, 40 пролунав вибух.

На місці події наряд поліції охорони помітив двох підозрілих чоловіків, які перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння, відтак їх доставили до управління поліції. Обоє – місцеві жителі, 1991 та 1992 років народження. В одного із них у кишені правоохоронці вилучили чеку від гранати. Молодика затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а його товариша опитали і відпустили.

У поліції зазначили, що внаслідок вибуху осколками пошкоджено кришку каналізаційного колектору, ворота гаража та припаркований неподалік автомобіль «Ауді».

На місці події експерти-криміналісти провели ретельний огляд та вилучили рештки вибухового предмета, які відправили на дослідження. За попередньою інформацією, вибухнула граната Ф-1.

Поліція розпочала два кримінальні провадження: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.